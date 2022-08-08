Киев поясняет турецким коллегам, что война завершится лишь тогда, когда Россия полностью выведет свои войска.

В Турции считают, что достижение "зернового соглашения" приближает завершение войны в Украине. Однако война завершится исключительно тогда, когда Россия полностью покинет нашу территорию.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар.

"Смысл этого заявления (относительно "зернового соглашения" и приближения мирного соглашения между Украиной и Россией, - ред.) заключается не в самом сближении позиций, а в медиаторских услугах Турции. Действительно, Турция с самого начала войны, пожалуй, одна из немногих, кто прилагает максимальные усилия для того, чтобы помогать Украине и определенным образом подталкивать Россию к заключению мира", - заявил посол.

По словам Боднара, Турция считает прекращение войны - прекращение боевых действий. В то же время Киев поясняет турецким коллегам, что война завершится только тогда, когда Россия полностью выведет свои войска. Последнее является главной предпосылкой для Украины относительно продолжения переговоров с Москвой.

"Поэтому, прямо я бы не сочетал "зерновое соглашение" с перспективами мирных переговоров", - добавил Боднар.

Как известно, Эрдоган заявил, что вновь предложил Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, сейчас важна эффективная реализация плана и превращение позитивной атмосферы в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле.

Вас также могут заинтересовать новости: