Турция и ООН должны контролировать ситуацию и следить за выполнением соглашения.

Риск срыва "зерновой сделки" всегда существует из-за непредсказуемых поступков со стороны России. Турция и ООН должны контролировать ситуацию и не давать возможности главе Кремля Владимиру Путину сорвать соглашение.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар.

Посол в качестве примера напомнил о российском ударе по Одесскому порту на следующий день после подписания соглашения. По его словам, поступок Москвы был пощечиной сторонам, которые подписывали соглашение.

"Мы не знаем, что в голове у Путина. Это сейчас главная угроза. Плюс не исключены попытки где-то попытаться перехватить корабли в море или попытаться атаковать их", - добавил Боднар.

Как отметил посол, Турция и ООН должны контролировать ситуацию и следить за выполнением соглашения.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

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