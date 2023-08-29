Михаил Подоляк озвучил ряд проблем, которые решить невозможно.

Выборы во время войны в Украине провести невозможно. Среди основных причин - безопасность, финансирование, возможность регистрации избирателей.

"Президент абсолютно реалистично смотрит, в отличие от многих людей, которые достаточно странно себя ведут. Они думают, что есть две Украины - одна воюет, а другая может заниматься тем, чем занималась 33 года, то есть заниматься своими политическими карьерами", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "Сниданок з 1+1".

При этом он напомнил, что в стране введено военное положение.

"У нас действительно миллион людей, которые сегодня имеют отношение к происходящему на переднем крае. Организовать выборы там практически невозможно. Президент об этом четко говорит - если будут наблюдатели, которые могут сидеть в окопах", - объяснил политик.

Кроме того, он указал, что не стоит забывать про постоянные атаки России на украинские города.

"Как проводить агитацию? У нас не контрактная, а мобилизованная армия. Люди имеют право выдвигать свои кандидатуры, проводить определенные мероприятия информационного реагирования. Как мы можем эти их права обеспечить? У нас есть огромное количество временно перемещенных людей. Это даже не 7 миллионов, о которых говорят всемирные организации, это больше 14 миллионов, если еще брать внутренне перемещенных. Каким образом провести в столь короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?" – возмутился Подоляк.

Также он подчеркнул, что стоит вопрос цены выборов.

Выборы в Украине во время войны - заявление Зеленского

27 августа президент Владимир Зеленский напомнил, что украинское законодательство запрещает проводить выборы в период военного положения. При этом он заявил, что готов пойти на этот шаг, но союзники должны помочь выполнить ряд условий, а именно:

должны быть готовы украинские парламентарии к быстрым изменениям в избирательный кодекс;

союзники должны быть готовы выделить минимум 5 миллиардов;

наблюдатели должны быть в окопах, чтобы выборы были легитимны.

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