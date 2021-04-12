По закону, сегодня, 12 апреля, истекает время для официального объявления победителя.

Сегодня Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным итоговый протокол ОИК о результатах голосования на довыборах в Верховную Раду на 87-м избирательном округе.

Как сообщается в сюжете ТСН, этому решению предшествовали десятки жалоб кандидата в народные депутаты от партии "За майбутнє" Александра Шевченко, который с разницей в 749 голосов проиграл выдвиженцу от "Слуги народа" Василию Вирастюку.

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Ранее суд первой инстанции также объявил незаконными все решения ОИК о признании недействительным голосования на 5 участках. Суды еще продолжаются.

Предварительно ЦИК, учитывая неоднозначность ситуации и сотни пропавших бюллетеней, решил с объявлением победителя выборов не торопиться и дождаться решения судов. Хотя по закону, сегодня, 12 апреля, истекает время для официального объявления победителя.

Выборы в 87-м округе: что известно

17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андреевича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области. На местных выборах 25 октября Андреевича избрали на должность Надвирнянского городского головы Ивано-Франковской области.

Новые выборы в 87-м округе состоялись 28 марта.

31 марта в Центризбиркоме заявили, что деятельность окружной избирательной комиссии заблокирована из-за отсутствия кворума. ЦИК 30 и 31 марта заменяла некоторых членов ОИК.

Впоследствии на двух участках округа выборы признали недействительными.

В Надворной при пересчете голосов недосчитались сотни бюллетеней в пользу Александра Шевченко.

4 апреля в одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область) завершили подсчет голосов. Победителем с минимальным отрывом признали Василия Вирастюка. "Вирастюк 31,25% VS Шевченко 29,69%. Разрыв менее 750 голосов. "Клоны" Шевченко взяли 499 голосов", - говорится в сообщении. При этом, результаты выборов на 5 участках отменили. Исчезли около 500 бюллетеней. Согласно информации в протоколах от УИК, это голоса за Шевченко.

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Автор: Александр Топчий