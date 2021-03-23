Наименьший уровень поддержки такая идея выборов получила на востоке и юге страны.

Почти половина украинцев (46,6%) считают, что выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и АР Крым должны состояться минимум через два года после деоккупации.

Читайте такжеУкраинцы больше всего доверяют Зеленскому, Разумкову, Кличко, Притуле и Тимошенко - опросКак передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции в Киеве результаты всеукраинского опроса, посвященного отдельным положениям закона «О государственной политике переходного периода», относительно будущего временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, а также отношений с Россией.

В частности, отмечается, что Минреинтеграции в соответствующем законопроекте предложило установить, что «выборы в органы местного самоуправления на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма должны состояться минимум через 2 года после деоккупации».

«Почти половина опрошенных украинцев - 46,6% - согласны с таким предложением, и только 11,6% имеют противоположное мнение. Наименьший уровень поддержки идея выборов через 2 года после деоккупации получила на востоке (27,4%) и юге (36,4%), тогда как наибольший - в Киеве (69,4%) и на севере (56,4%)", - говорится в результатах опроса.

*** Опрос проведен Info Sapiens по заказу Школы политической аналитики Киево-Могилянской академии в рамках Инициативы по развитию аналитических центров в Украине, которую выполняет международный фонд "Возрождение" совместно с Инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) при финансовой поддержке Посольства Швеции в Украине.

С 13 по 31 января опрошено 2 тыс. человек в возрасте от 16 лет на контролируемых правительством Украины территориях. Выборка репрезентативна населению этой возрастной группы по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%.

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Автор: Константин Гончаров