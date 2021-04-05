По данным ЦИК, победу на выборах одержал кандидат от партии «Слуга народа» Василий Вирастюк.

В Ивано-Франковской области полиция начала 17 уголовных производств за нарушения во время промежуточных выборов народного депутата в 87-м округе.

Читайте такжеНа проблемном округе в Прикарпатье завершили подсчет голосовОб этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

«Следователи и подразделения дознания начали 17 уголовных производств. 12 из них непосредственно связаны с нарушением избирательного законодательства, 5 - косвенно связаны с нарушением избирательного процесса», - говорится в сообщении.

В частности, уголовные производства начаты: 1 - по факту препятствования осуществлению избирательного права..., работе избирательной комиссии..., совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины); 5 - по фактам подкупа избирателей (ч. 4 ст. 160 УК); 1 - по факту использования поддельных документов (ч. 3 ст. 358 УК); 4 - по фактам заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ч. 1 ст. 259 УК).

Также в период с 2 по 3 апреля полицейские начали 6 уголовных производств по фактам похищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования по указанным уголовным производствам проведены осмотры места происшествия в помещении окружной избирательной комиссии, допрошены свидетели, в том числе представитель кандидата в народные депутаты, трое членов ОИК №87, 64 члена УИК, в том числе председатели, заместителей и секретарей, восемь сотрудников полиции, трое официальных наблюдателей, двое журналистов и директор дома культуры, где размещена ОИК. Также запланирован ряд оперативных мероприятий и следственных действий.

В полиции добавили, что в целом на линию «102» поступило 113 сообщений. После тщательной проверки полученной от граждан информации полицейские составили 12 административных протоколов: в основном они касались нарушений изготовления или размещения материалов предвыборной агитации.

«Полицейские Ивано-Франковской области тщательно изучают сообщения, в том числе информацию в сети Интернет, о возможных нарушениях избирательного законодательства и после проведения первоочередной проверки предоставляют всем событиям правовую квалификацию», - говорится в сообщении.

Выборы на 87-м округе в Ивано-Франковской области

Довыборы в Верховную Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта.

По данным ЦИК, победу на выборах одержал кандидат от партии «Слуга народа» Василий Вирастюк.

Согласно окончательным подсчетам 100% протоколов с избирательных участков, Вирастюк получил 31,25% или 15 076 голосов избирателей, кандидат от партии «За будущее» Александр Шевченко - 29,69% или 14 327 голосов, кандидат от партии «Всеукраинское объединение «Свобода» Руслан Кошулинский - 28,86% или 13 927 голосов.

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Автор: Светлана Макринская