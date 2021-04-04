Почти полтысячи бюллетеней считаются пропавшими. Главу одной из комиссий забрала "скорая".

На Прикарпатье уже на четвертом участке 87 округа выборы признаны недействительными.

Об этом сообщает ТСН.

Пока на первом месте по количеству голосов кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. На втором - от партии "За будущее" Александр Шевченко, для победы ему не хватает 760 голосов. Голоса продолжают считать.

В то же время с избирательных участков поступают новые данные о пропавших бюллетенях. В частности, бюллетени с голосами за Шевченко с начала прошлых суток исчезли еще на двух участках, где делали перерасчет.

На Манявськую УИК, где окружком недосчитался 45 бюллетеней, приезжала "скорая". Там стало плохо председательнице комиссии, ее забрали в больницу. Недавно женщина перенесла операцию как онкобольная.

"Документы здесь стояли с воскресенья. С ними могло здесь произойти что угодно, как и с другими. Мы не первые. Поэтому всем все понятно", - прокомментировала исчезновение бюллетеней член Манявской УИК Оксана Гапяк.

Члены еще одной УИК заявили о повреждении своего пакета с бюллетенями и попросили вызвать полицию. Однако окружком эту просьбу оставил без внимания, а впоследствии и здесь недосчитались 93 бюллетеня.

На другом участке в ответ на просьбу вызвать полицию на пересчет окружком пытался лишить права следить за его работой наблюдателя от общественного движения "ЧЕСНО".

"Я также обращался к членам ОИК, чтобы вызвали и полицию, чтобы зафиксировать факт, пока на этом пакете можно зафиксировать следы повреждения, отпечатки пальцев. Почему-то ОИК на это не согласилась, и был поднят вопрос о лишении меня права пребывания на избирательном участке", - рассказал аналитик общественного движения Виталий Свитлык.

Отмечается, что бюллетени могли исчезнуть до того, как их направили на пересчет. Их могли украсть из помещения окружкома ночью, когда обновленная комиссия в полном составе пошла отдыхать. Здание охраняли полиция и СБУ, однако утром члены окружкома заметили, что пломбы на дверях другие, а пакеты с документами сложены по-другому. По словам председателя окружкома Андрея Лозинского, вероятная кража произошла при его предшественниках.

"Не моя ответственность. Я их не принимал, принимала комиссия другого состава", - сказал Лозинский.

Кроме того, 3 апреля уже начались суды по искам кандидата Александра Шевченко о признании решений ОИК о пересчете голосов незаконными. Почти полтысячи бюллетеней считаются пропавшими. Перерасчет продолжается.

Выборы в 87-м округе: что известно

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Автор: Катерина Комолова