На Прикарпатье уже на четвертом участке 87 округа выборы признаны недействительными.
Об этом сообщает ТСН.
Пока на первом месте по количеству голосов кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк. На втором - от партии "За будущее" Александр Шевченко, для победы ему не хватает 760 голосов. Голоса продолжают считать.
В то же время с избирательных участков поступают новые данные о пропавших бюллетенях. В частности, бюллетени с голосами за Шевченко с начала прошлых суток исчезли еще на двух участках, где делали перерасчет.
На Манявськую УИК, где окружком недосчитался 45 бюллетеней, приезжала "скорая". Там стало плохо председательнице комиссии, ее забрали в больницу. Недавно женщина перенесла операцию как онкобольная.
"Документы здесь стояли с воскресенья. С ними могло здесь произойти что угодно, как и с другими. Мы не первые. Поэтому всем все понятно", - прокомментировала исчезновение бюллетеней член Манявской УИК Оксана Гапяк.
Члены еще одной УИК заявили о повреждении своего пакета с бюллетенями и попросили вызвать полицию. Однако окружком эту просьбу оставил без внимания, а впоследствии и здесь недосчитались 93 бюллетеня.
На другом участке в ответ на просьбу вызвать полицию на пересчет окружком пытался лишить права следить за его работой наблюдателя от общественного движения "ЧЕСНО".
"Я также обращался к членам ОИК, чтобы вызвали и полицию, чтобы зафиксировать факт, пока на этом пакете можно зафиксировать следы повреждения, отпечатки пальцев. Почему-то ОИК на это не согласилась, и был поднят вопрос о лишении меня права пребывания на избирательном участке", - рассказал аналитик общественного движения Виталий Свитлык.
Отмечается, что бюллетени могли исчезнуть до того, как их направили на пересчет. Их могли украсть из помещения окружкома ночью, когда обновленная комиссия в полном составе пошла отдыхать. Здание охраняли полиция и СБУ, однако утром члены окружкома заметили, что пломбы на дверях другие, а пакеты с документами сложены по-другому. По словам председателя окружкома Андрея Лозинского, вероятная кража произошла при его предшественниках.
"Не моя ответственность. Я их не принимал, принимала комиссия другого состава", - сказал Лозинский.
Кроме того, 3 апреля уже начались суды по искам кандидата Александра Шевченко о признании решений ОИК о пересчете голосов незаконными. Почти полтысячи бюллетеней считаются пропавшими. Перерасчет продолжается.
Выборы в 87-м округе: что известно
- 17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андреевича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области. На местных выборах 25 октября Андреевича избрали на должность Надвирнянского городского головы Ивано-Франковской области.
- Новые выборы в 87 округе состоялись 28 марта. Результаты голосования должны быть установлены не позднее 12 апреля.
31 марта в Центризбиркоме заявили, что деятельность окружной избирательной комиссии заблокирована из-за отсутствия кворума. ЦИК 30 и 31 марта заменяла некоторых членов ОИК.
Впоследствии на двух участках округа выборы признали недействительными.
В Надворной при пересчете голосов недосчитались сотни бюллетеней с голосами в пользу Александра Шевченко.
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