Президент Украины также надеется на поддержку Литвой усилий Киева по получению Плана действий по членству в НАТО.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что вступление Украины в Европейский Союз является не «фантастической мечтой», а стратегической целью, которую украинские власти стремятся как можно скорее воплотить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой пресс-конференции в Киеве.

В частности, Зеленский отметил важность поддержки со стороны Литвы европейских и евроатлантических устремлений Украины.

«Сегодня мы скоординировали действия по обновлению Соглашения об ассоциации и дальнейшей интеграции Украины в Европейский Союз. С этой целью подписан очень важный документ - Декларация о поддержке европейской перспективы Украины. Процитирую ее последнее предложение: «Литовская Республика поддержит Украину, когда Украина решит подать заявку на членство в Европейском Союзе», - сказал глава украинского государства.

По его словам, это качественно новый подход к формированию повестки дня отношений Украины со странами ЕС.

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«Украина в Евросоюзе - это не фантастическая, далекая мечта. Это стратегическая, достижимая цель, которую мы хотим воплотить как можно скорее, сформировав широкую коалицию стран Европейского Союза, которые, в хорошем смысле этого слова, станут лоббистами Украины на этом пути», - отметил Зеленский.

Также он подчеркнул важность максимальной реализации потенциала Украины в статусе партнера НАТО с расширенными возможностями.

«Мы подписали Техническое соглашение о присоединении Украины к Центру передового опыта НАТО по энергетической безопасности в Вильнюсе. Это очередное усиление нашего взаимодействия с Альянсом. Конечно, мы надеемся и на поддержку Литвой наших усилий для получения Плана действий относительно членства в НАТО», - отметил Зеленский.

Кроме того, по словам президента Украины, подписано двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики и программа сотрудничества министерств культуры двух государств на 2021-2025 годы. Зеленский отметил необходимость взаимодействия для защиты культурного наследия и общей исторической памяти Украины и Литвы, ведь немало выдающихся фигур объединяли наши страны.

Евроинтеграция Украины

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей.

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Автор: Константин Гончаров