Украина уже выполнила все, что было нужно для фактического открытия переговоров о членстве в Евросоюзе.

Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз должны начаться до конца июня. Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 сегодня в Берлине.

"Украина выполнила все шаги, которые мы (ЕК - УНИАН) прописали и сформулировали. Поэтому, мы верим, что Европейский Союз должен начать переговоры о вступлении уже до конца этого месяца", - сказала она.

Со своей стороны, президент Владимир Зеленский также отметил, что по состоянию на сейчас Украина уже выполнила все, что было нужно для фактического открытия переговоров о членстве нашего государства в Евросоюзе.

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"Все предпосылки реализованы. Этот июнь должен стать временем, когда будет утверждена переговорная рамка и начаты сами переговоры. Почему это нужно? Потому что это - выполнение обещаний, которые дает Европа. И это доказательство того, что Европу не сломать ни давлением, ни искусственными сомнениями или любыми манипуляциями", - отметил глава государства.

Вступление Украины в ЕС - детали

Как сообщал УНИАН, ранее Financial Times со ссылкой на осведомленные источники отметило, что Европейская комиссияпорекомендует начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС уже в этом месяце, до того, как Венгрия возьмет на себя ротационное председательство в блоке. В то же время Грузия, которая приняла закон об "иностранных агентах" вопреки предупреждениям Брюсселя, не получит такой рекомендации.

Издание написало, что рекомендация Брюсселя требует единодушия правительств стран ЕС, и ожидается, что Венгрия выступит с возражениями, ссылаясь, в частности, на отношение Киева к венгерскому меньшинству Украины.

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