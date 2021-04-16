На переговорах планируется обсудить ряд вопросов, среди которых, в частности, наращивание военного присутствия России.

Сегодня, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит во Францию, где проведет встречу с президентом Эммануэлем Макроном.

Президенты двух государств встретятся во время рабочего обеда в Елисейском дворце. Кроме того, планируется, что к их переговорам присоединится по видеосвязи канцлер Германии Ангела Меркель.

Что будут обсуждать Зеленский, Макрон и Меркель

Читайте такжеЗеленский о Крыме и ОРДЛО без Украины: это "мертвые территории", хуже ЧернобыляКак рассказал президент Зеленский, во время встречи будут обсуждаться вопросы, связанные с войной на востоке Украины и оккупацией Крыма. Речь идет прежде всего о наращивании военного присутствия России у границы с Украиной. Также на повестке дня встречи будет статус украинских реформ, в частности, создание независимой и надежной судебной власти.

Что же касается разговора с Меркель, то, по словам Зеленского, речь пойдет о необходимости встречи в нормандском формате. Ведь Меркель и Макрон уже поговорили втроем с лидером России. Поэтому, подчеркнул глава украинского государства, "должна быть такая же встреча, где субъектом является Украина".

Ожидания Зеленского от предстоящей встречи

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что очень ждет этой встречи и хочет, чтобы "у Европы было стопроцентное понимание, как они оценивают Украину".

Он отметил необходимость, чтобы европейские лидеры открыто говорили о том, что они видят Украину в Европейском Союзе. Президент убежден, что настало время для получения Украиной Плана действий по членству в НАТО и плана вступления в Евросоюз.

"Не просто в будущем, когда Украина сделает первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое... Если безопасность любой страны – это членство в Альянсе, то надо делать шаги в отношении Плана действий по членству", – добавил он.

Глава МИД Украины о предстоящей встрече в Париже

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заверил, что президент Владимир Зеленский во время визита в Париж "не уступит ни одной принципиальной позицией Украины и не пересечет ни одной "красной линии" нашей страны, защищая наши интересы".

Кулеба отметил, что Украине важно разговаривать с Францией, так как она является важным международным игроком и участником "нормандского формата".

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Автор: Алина Вишневская