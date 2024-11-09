Сейчас рано делать какие-либо поспешные суждения о том, что будет делать администрация Трампа, отметил высокий представитель Евросоюза.

Высокий представитель Европейского Союза Жозеп Боррель не желает спекулировать на тему, что будет, если новоизбранный президент США Дональд Трамп прекратит поддерживать Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом европейский дипломат сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. В частности, у топ-дипломата ЕС спросили, что Евросоюз должен конкретно делать для оказания помощи Украине, если новоизбранный президент США Дональд Трамп решит сократить помощь для Украины.

Боррель напомнил, что 27 июня были подписаны совместные обязательства по безопасности между Украиной и Европейским Союзом.

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"Это долгосрочные обязательства 27 стран-членов для оказания широкой поддержки Украине по всем направлениям - военную, финансовую, гуманитарную и политическую помощь, на период 10 лет. Это обязательство остается в силе", - сказал Боррель.

При этом, по его словам, пока рано делать какие-либо поспешные суждения о том, что будет делать администрация Дональда Трампа, которая еще не начала работу и не является сформированной.

"Для этого может понадобиться два месяца, чтобы создать ее. И я не могу спекулировать. Я могу сказать, что наши обязательства по безопасности остаются в силе", - добавил Боррель.

При этом, он отметил, что если объединить все виды помощи для Украины, то в целом получится, что ЕС предоставил Украине помощи на 122 млрд евро. Эта помощь составляет примерно 47% от всей помощи, которую Украина получила от всего мира. В то же время, как сказал Боррель, общая помощь США для Украины составляет 40%:

"Я не хочу спекулировать. Я не совсем понимаю, что администрация, которая еще не приступила к своим обязанностям, будет делать, и, тем более, чтобы определить, каким будет ответ Европейского Союза..., когда сегодня нет конкретного предложения от администрации, которая еще не начала работу".

Высокий представитель ЕС добавил, что средства на помощь Украине поступают от доходов с российских замороженных активов, а также страны "Большой семерки" согласовали кредит на помощь Украине.

Боррель добавил, что ЕС уже почти предоставил Украине 1 миллион артиллерийских снарядов, и поиски для предоставления большего количества снарядов продолжатся. К концу зимы число украинских военных, которые будут подготовлены инструкторами миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, возрастет до 75 тысяч.

Важные новости - война в Украине в центре внимания

По данным издания The Wall Street Journal, Дональд Трамп после победы на выборах уже пообщался со многими лидерами европейских стран, которые поздравляли его с победой. Однако во время этих телефонных разговоров Трамп не делал никаких заявлений об Украине.

В то же время ВВС со ссылкой на советника Трампа Брайана Ланзу сообщает, что будущая администрация избранного президентом США Трампа сосредоточится на достижении мира в войне в Украине, а не на возвращении оккупированных территорий. В частности, Белый дом попросит президента Украины Владимира Зеленского представить его версию "реалистичного видения мира".

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