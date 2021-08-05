Такие события, как принудительная паспортизация, считает президент, история "смывает".

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в вопросе о паспортизации жителей временно оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей нужно понимать и учитывать, что у конкретных людей бывают разные ситуации.

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу "Дом".

Отвечая на вопрос о часто вынужденном получении украинцами российских паспортов на оккупированных территориях Украины, Зеленский отметил: "Я думаю, нужно очень здраво, с мудростью... оценивать ситуацию, в которой может быть человек. Иногда человек может быть в ситуации безысходности".

Президент отметил, что "слава тем людям и большое уважение", кто смог отказаться от паспортизации и остаться с украинским паспортом.

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"Люди разные, обстоятельства разные... Это не снисходительность моя к таким людям. Это мое сочувствие. Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные. И людей нельзя делить по паспорту. Человека нужно совершенно по-другому воспринимать. Есть вынужденные в жизни меры. И мы все, не пройдя через такие испытания, не можем оценить это до конца правильно и адекватно. Поэтому я считаю, что в смысле паспортизации говорить о людях сложно. Однозначно оценивать нельзя", - подчеркнул президент.

В то же время, относительно действий России Зеленский считает, что тут оценивать ситуацию можно однозначно.

"Россия нарушает, конечно же, абсолютно все международное право... Чем она (паспортизация на Донбассе - УНИАН) отличается от той паспортизации, которая была в Крыму? Да ничем. Сначала ты паспорта раздаешь Российской Федерации, а потом входишь и говоришь: "Я защищаю свое население"... Вот чем это опасно", - сказал президент.

Кроме того, он напомнил о другой составляющей этого вопроса - выборах.

"Выборы то в Госдуму, то еще куда. Эти русские паспорта в украинцев. С этими паспортами украинцев заставляют, садят их, особенно в коммунальных предприятиях, школах, садиках, садят этих людей в автобусы, вывозят, заставляют их голосовать. Они с русскими паспортами голосуют. Все это рабство какое-то", - сказал Зеленский.

По словам президента Украины, "как показывает жизнь и показывает история, обычно все это, такие поступки, такие шаги, обычно история смывает".

"Как после дождя. Все это смоется, это все пройдет. И может быть, когда-то в каких-то книгах останется одна строчка: "Ну, была паспортизация в истории Украины. Ну, была паспортизация временно тогда еще оккупированного Донбасса". Ну, была и потом прошла, и все вернулось... в Украину", - добавил Зеленский.

Война на Донбассе

Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и " ЛНР " вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

Автор: Таня Поляковская