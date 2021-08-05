Президент Украины заявляет, что Путин должен с этим жить.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса "зависит от одного человека".

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу "Дом".

"Я очень этого хочу (завершение войны на Донбассе - УНИАН). Я все делаю для этого. Но, к сожалению, не все от меня зависит. Я сегодня считаю и абсолютно этого не скрываю, и президент Российской Федерации Владимир Путин - УНИАН) знает мое мнение... Я считаю, что сегодня 90% успеха в вопросе возвращения Донбасса, мира в Украине, в деоккупации наших территорий зависит от одного человека (имеется в виду Путин - УНИАН). И точно надо знать, что ему с этим жить, - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что люди на Донбассе "должны это понимать".

Читайте такжеЗеленский назвал важнейшую предпосылку переговоров по ДонбассуСправка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам "ДНР" и " ЛНР " вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

Автор: Таня Поляковская