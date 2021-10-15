Врач председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили Нико Кипшидзе рассказал о его текущем состоянии.
Об этом он сказал по онлайн-связи в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.
"Я буквально 10 минут назад отъехал от тюрьмы. Я встречался с Михеилом около двух часов. Он очень бодрый физически, ментально очень сильный. Он заявил мне, что не отступится от своих планов, и голодовка продолжается. Если говорить о здоровье, он себя чувствует так, как чувствует себя человек после двухнедельной голодовки", - сказал Кипшидзе.
По словами врача, Саакашвили просил передать привет всем украинцам.
"Он также очень был рад вчерашней демонстрации в Грузии",- добавил Кипшидзе.
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Задержание Саакашвили в Грузии
Как сообщал УНИАН, Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.
1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.
Президент Владимир Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.
В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск - он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых - незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.