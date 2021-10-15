С 1 октября политика удерживают в пенитенциарном учреждении.

Состояние здоровья председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили ухудшился, ему трудно передвигаться.

Об этом заявила член "Национального движения" Анна Цитлидзе после посещения экс-президента Грузии в пенитенциарном учреждении, сообщает "Грузия Онлайн".

По ее словам, "он худой, бледный и медленный, ему трудно передвигаться".

"Я спросила по поводу прекращения голодовки, это вопрос, о котором вообще не хочет говорить, он принял твердое решение об этом, и теперь главное - спасти страну. Он ждет, что его личному врачу дадут право как - то войти в него", - добавила Цитлидзе.

Читайте также В Тбилиси прошла акция с требованием освободить Саакашвили Задержание Саакашвили в Грузии

Михеил Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября – в день местных выборов. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

3 октября грузинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что экс-президент якобы пересек грузинскую границу в грузовике, вроде как весь путь из Украины в Грузию Саакашвили провел в вентиляционной кабине авто.

Президент Владимир Зеленский заверил, что все профильные институты работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск – он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых - незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Автор: Светлана Закелова