Генсект НАТО убеждал избранного американского лидера, что любое соглашение не должно восприниматься противниками США как победа России.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал избранного президента США Дональда Трампа рассматривать помощь Украине как "хорошую сделку" для Соединенных Штатов.

Как пишет The Washington Post, во вторник Рютте заявил, что любая потенциальная мирная сделка с Россией не должна давать врагам США повода для празднования.

По словам официальных лиц, НАТО стремится поддерживать Трампа на фоне его заявлений о вероятном выходе США из Альянса. С его неизбежным возвращением к власти лидеры начали разрабатывать стратегию относительно того, как сохранить вклад Вашингтона в оборону Европы.

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Рютте прилетел в Мар-а-Лаго, курорт Трампа во Флориде, в конце ноября, став первым европейским лидером, который встретился с ним после выборов. Рютте сказал во вторник, что он сказал Трампу, что когда они будут обсуждать, что будет дальше для Украины, они также должны рассмотреть, как результат этого конфликта будут интерпретировать Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

"Они все работают вместе", - сказал Рютте журналистам перед встречей министров иностранных дел стран НАТО. "И Россия платит за это, например, ракетными технологиями, которые затем используют северокорейцы, чтобы угрожать не только нам или ... Южной Корее и Японии, но и материковой части США".

Рютте сказал, что он пытался убедить Трампа, что любая сделка по прекращению боевых действий в Украине ободрит Китай и Северную Корею, каждый из которых является центром внимания будущего президента США:

"Каждый раз, когда мы достигаем соглашения по Украине, это должно быть хорошее соглашение".

Трамп пообещал остановить войну в Украине за "24 часа", а на прошлой неделе объявил Кита Келлога, генерал-лейтенанта в отставке, своим посланником, который попытается прекратить боевые действия.

Кэллог сказал, что Украине, возможно, придется временно отказаться от некоторых своих надежд восстановить полный контроль над своей территорией в обмен на мир и гарантии безопасности Запада. Президент Украины Владимир Зеленский в последние дни заявил, что если Украина сможет получить членство в НАТО - пока что это отдаленная перспектива, - то такая схема мира может сработать.

Но некоторые официальные лица НАТО заявили, что не уверены, заинтересован ли российский президент Владимир Путин в переговорах в ближайшее время.

"Мы действительно не думаем, что Путин сейчас серьезно настроен на переговоры", - сказал один высокопоставленный чиновник НАТО, говоря, как и другие, на условиях анонимности. "Я думаю, что Владимир Путин готов к разговору, но я думаю, что пока он верит, что побеждает, у него не будет много стимулов для переговоров".

В Брюсселе Украина и ее ближайшие сторонники НАТО стремятся получить приглашение в Альянс, хотя многие дипломаты здесь сказали, что это нереалистично, учитывая неопределенность относительно позиции Трампа и скептицизм со стороны некоторых стран, таких как Венгрия и Словакия, которые более благосклонно относятся к Кремлю.

Европейские чиновники говорят, что Рютте и другие европейские лидеры пытались донести до Трампа мысль о том, что подталкивание Украины к плохой сделке может помешать его второму президентству. Европейские лидеры хотят быть уверенными, что они будут вовлечены, если администрация Трампа будет настаивать на переговорах, и что они смогут иметь средства влияния на любой разговор.

Рютте, который в течение 14 лет был премьер-министром Нидерландов и считается мастером создания коалиций из разборчивых политических партий своей страны, обвинили в установлении связей с Трампом.

"Он всегда строит мосты, поэтому он снова сделал это в Мар-а-Лаго", - сказал один высокопоставленный дипломат НАТО.

Идеи Трампа в отношении Украины

Ранее СМИ сообщили, что план Трампа по прекращению войны в Украине может включать создание буферной зоны, за которой будут следить иностранные военнослужащие.

В Эстонии уже призвали Европу быть готовой к отправке войск в Украину. В Евросоюзе также сообщили, что такого развития событий нельзя сейчас исключать.

Присутствие военных отдельных стран обсуждалось и ранее, однако партнеры сообщали лишь о готовности вернуть своих военных инструкторов.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что Парижу придется обсуждать отправку сухопутных войск, если армия РФ прорвет линию фронта.

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