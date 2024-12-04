США и Германия не готовы пригласить Украину в НАТО.

США и Германия пока не готовы предоставить Украине рекомендацию по приглашению в НАТО. Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источник в Альянсе.

Как отметил собеседник издания, это является основным препятствием на пути вступления Украины в НАТО.

"Проблема лежит в основном в плоскости США и Германии. Мы можем лишь догадываться, что их больше всего беспокоит, но вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня", - отметил источник.

Видео дня

Также источник сообщил, что против приглашения Украины в Альянс выступают Словакия и Венгрия, "но это видно из заявлений их политиков".

Вступление Украины в НАТО - последние новости

По данным Le Monde, против вступления Украины в НАТО выступают США, Германия и Венгрия. Об этом также ранее заявлял президент Владимир Зеленский. В то же время СМИ сообщают, что Великобритания и Франция настаивают на том, чтобы Киев получил приглашение.

В МИД Украины заявили, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство нашей страны в НАТО, и Украина не примет никаких заменителей.

Также Украина официально призвала НАТО предоставить ей формальное приглашение на вступление в альянс уже на этой неделе, на встрече министров иностранных дел стран-членов Альянса. Однако 3 декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что на встрече будут рассматривать усиление Украины оружием сейчас, а не вопрос будущего членства.

Вас также могут заинтересовать новости: