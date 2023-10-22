Там отметили, что в нынешних реалиях Киеву нужно предоставлять всю необходимую военную технику и оружие.

Чтобы освободить аннексированный Крым, прежде всего надо, чтобы Украина выиграла войну.

Об этом в интервью радио Свобода заявила спикер Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова. "Абсолютно уверена, что это первый шаг к этому, надо выиграть войну, а потом иметь возможность деоккупировать также Крым, как и все украинские территории", - высказала мнение она.

Спикер отметила, что именно по этой причине западные страны должны поддержать Украину как свободный, демократический мир в этой борьбе и всеми возможными средствами помочь ей одержать победу.

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"Имеется в виду, конечно, поддержка всей необходимой военной техникой. И я как чешский политик и представитель этого государства могу сказать, что Чехия с Украиной будет до конца войны. Поэтому мы будем Вас поддерживать до конца войны", - подчеркнула она.

Помощь Чехии Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Чехия постоянно оказывает нам всяческую поддержку.

30 сентября стало известно, что Чехия разрешила Украине открыть производственные линии собственной разработки штурмовой винтовки CZ BREN 2. Оружие в локальной версии получит название "Сечь".

А 3 октября Чехия выступила за то, чтобы переговоры о членстве Украины в Евросоюзе начались уже этой осенью или в начале следующего года.

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