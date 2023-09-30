Сроки строительства завода прокомментировал генеральный директор турецкой компании Baykar Халюк Байрактар.

На территории Украины начнут изготавливать известные турецкие беспилотники Bayraktar через 1,5 года. В проект инвестируют примерно 100 млн долларов.

Примерно через такой срок компания-инвестор Baykar завершит строительство первого соответствующего завода в Украине, заявил директор компании Халюк Байрактар на форуме оборонных индустрий в Киеве.

"Строительство уже начато. На его завершение понадобится около 1,5 года. Мы планируем, чтобы здесь работало минимум 300 человек. Сотрудничество продолжается", - цитирует бизнесмена "Укринформ".

Сейчас компания одновременно реализует 3 проекта в Украине: помимо строительства завода боевых дронов, Baykar вложил деньги в создание сервисного центра и головного офиса, отметил Халюк Байрактар.

По словам главы Baykar, создание завода боевых дронов Bayraktar - одна из главных инвестиций. Это будет самодостаточное и взаимовыгодное партнерство с Украиной: со своей стороны Турция имеет БПЛА, а Киев - уникальные технологии по производству двигателей, на базе которых и создаются дроны Bayraktar.

В то же время бизнесмен упомянул о ряде вызовов, которые сейчас стоят перед Украиной и Турцией: "Это цепочка поставок, поиск и развитие человеческого капитала через влияние войны и нормативную среду", - заявил он.

Турция стала мировым лидером в производстве дронов

Ранее издание Bloomberg писало, что Турция стала мировым лидером в производстве смертоносных дронов, благодаря компании Baykar и зятю турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана - Сельджуку Байрактару, который является техническим директором и совладельцем компании.

СМИ вспоминало, что успехи компании в производстве оружия вышли на новый уровень после наглядной демонстрации возможностей дронов Bayraktar на поле боя в Украине. Зарубежные заказы от других стран мира выросли, что позволило лидеру Турции усилить свое влияние на Ближнем Востоке, указывал Bloomberg.

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