Оружие будут производить в Украине под названием "Сич".

Чехия разрешила Украине открыть производственные линии собственной разработки штурмовой винтовки CZ BREN 2. Оружие в локальной версии получит название "Сич".

Об этом заявил во время Международного форума оборонных индустрий в Киеве заместитель главы Минобороны Чехии Даниэль Блажковец, говорится на официальном сайте чешского МИД.

Там отмечается, что во время форума Блажковец обсудил с украинской стороной совместные проекты и возможность расширения сотрудничества в сфере вооружения.

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"Среди основных, так называемых флагманских проектов, - передача производства автомата Bren 2 "Сич" от компании CZUB (Çeská zbrojovka) или линии производства малокалиберных боеприпасов от компании Sellier&Bellot", - говорится в сообщении.

В то же время портал Militarnyi указывает, что Украина, вероятно, уже использует винтовки CZ BREN 2 на фронте.

"В сети появлялось несколько фото и видео с этим оружием. Можно предположить, что CZ BREN 2 используют преимущественно подразделения ГУР", - указывает портал.

Также там добавили, что винтовки CZ BREN 2 являются усовершенствованной версией оружия предыдущего поколения CZ-805 BREN.

Что представляет собой штурмовая винтовка CZ BREN 2

Винтовка CZ BREN 2 - это штурмовое оружие, которое работает на газовыводящей автоматике. Среди преимуществ винтовки выделяют быстросменный ствол, который позволяет быстро регулировать как длину, так и калибр оружия. Ствольная коробка CZ BREN 2 сделана из алюминиевого сплава, тогда как остальная часть винтовки - выполнена из пластика.

Ранее мы также сообщали о штурмовом варианте автомата CZ BREN MARS, который является преемником чешской ВС винтовки CZ 805 Bren.

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