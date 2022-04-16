Немецкий министр юстиции отметил, что международное право не толкует поставку оружия как вступление в войну.

По международному праву поставка танков и другого тяжелого вооружения в Украину не будет означать вступления в войну против России.

Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн в интервью одной из немецких газет, передает радио Свобода. Он отметил, что международное право не толкует поставку оружия как вступление в войну.

Поэтому, по его словам, если Украина "реализует свое законное право на самооборону, поддержка ее поставкой оружия не может привести к тому, что (мы) становимся участником войны".

В то же время министр финансов Кристиан Линднер объявил, что Германия увеличит фонд военной поддержки зарубежных стран до 2 млрд евро. По его словам, "эти средства в значительной мере пойдут на пользу Украине".

Многие немецкие политики и граждане обсуждали, насколько серьезно страна должна быть привлечена к военной помощи Киеву.

Западные страны во главе с США усиливают поставки оружия украинским войскам. Германия предоставила Украине гуманитарную помощь на сотни миллионов долларов. Канцлер страны Олаф Шольц пока не сделал окончательного публичного заявления о возможности отправки в Украину тяжелого вооружения, такого как танки, вертолеты и самолеты, даже несмотря на призывы к такой помощи.

Власти Германии после начала российского вторжения сменили на более жесткую свою политику в отношении Кремля, в частности, стали поставлять Украине оружие.

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