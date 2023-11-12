Издание считает, что хотя изначально Зеленский призвал к прекращению политических распрей, на самом деле произнес "публичный выговор" Залужному.

В последнее время напряженность между политическим и военным руководством Украины, которая "обычно держится в тайне, вылилась в публичное поле".

На это обратило внимание британское издание Telegraph. Издание указало на несколько эмоциональных высказываний, которые в последнее время сделал президент Владимир Зеленский. В частности глава государства заявил, что не считает, что ситуация на фронте является "патовой". А в обращении 6 ноября он обратился к украинцам словами: "Соберитесь вместе и не отдыхайте; не утопайте во внутренней борьбе или других проблемах".

Издание считает, что хотя изначально Зеленский призвал к прекращению политических распрей, на самом деле произнес "публичный выговор" Залужному за то, что тот в колонке для Economist написал, что война становится "позиционной".

Видео дня

Издание заявило, что публичной "пощечиной" стало увольнение офисом президента руководителя ССО генерал-майора Виктора Хоренко без согласования с Генштабом ВСУ.

Журналисты издания предположили, что украинские власти опасаются публичных разговоров о тупике в войне, потому что это "может привести к тому, что западные союзники усилят давление по поводу переговоров с РФ".

Британское издание указывает на то, что еще и добавился арабо-израильский конфликт, отвлекающий внимание западных союзников от Украины.

Война в Украине: новости

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони стала жертвой российских пранкеров. Как пишет Telegraph, в опубликованной в сети аудиозаписи разговора Мэлони заявила российским пранкерам, что европейские лидеры хотят "выхода" из войны в Украине.

Сегодня Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что Украина прошла уже почти половину ноября и должна быть готова к тому, что враг может увеличить количество ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре. "Россия готовится к зиме", - подчеркнул Зеленский.

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