По словам президента, мы должны быть готовы к тому, что враг может увеличить количество ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре.

Россия готовится к зиме, и в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите и ответах оккупантам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Мы прошли уже почти половину ноября и должны быть готовы к тому, что враг может увеличить количество ударов дронами или ракетами по нашей инфраструктуре. Россия готовится к зиме", - заявил президент.

Он подчеркнул, что в Украине все внимание должно быть сосредоточено на защите, на ответах террористам.

Видео дня

"На всем том, что Украина может сделать, чтобы облегчить нашим людям прохождение зимы и увеличить возможности наших воинов", - сказал глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что украинский воздушный щит уже сильнее, чем в прошлом году.

"Уже другие возможности, но еще не полная защита всей территории, к сожалению. И мы работаем, чтобы сделать его еще более сильным", - добавил он.

Война в Украине: новости

Россия уже начала "прощупывать" украинскую систему противовоздушной обороны на предмет возможности ударов по объектам энергетической отрасли. За последние недели объекты энергетической инфраструктуры были 60 раз атакованы россиянами из различных видов оружия.

Также Россия сделала выводы из своих ошибок во время прошлогодней кампании ракетно-дроновых ударов по украинской энергетике, поэтому этой зимой агрессор будет действовать умнее.

Украинские чиновники предупреждали, что россияне накапливают ракеты, чтобы в осенне-зимний период атаковать энергетическую инфраструктуру нашего государства

Главное управление разведки Минобороны в начале ноября сообщило, что противники смогли накопить, в частности, 290 модификаций ракет для комплексов "Искандеров" и 165 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Вас также могут заинтересовать новости: