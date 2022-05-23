По словам Ллойда Остина, в начале войны Путин рассчитывал использовать подавляющую силу, чтобы быстро захватить Киев и сместить правительство, но потерпел неудачу.

Общая стратегия президента России Владимира Путина в отношении Украины неизвестна.

Такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин, отвечая на вопрос корреспондента CNN о том, на какие "кнопки" будет нажимать Путин – продовольствия, энергии или миграции.

Остин сказал, что мир видел, как российский лидер "с самого начала использовал ряд различных рычагов". По его словам, в начале войны Путин рассчитывал использовать подавляющую силу, скорость и мощь, чтобы очень быстро захватить Киев и сместить правительство, но потерпел неудачу.

"Мы видели, как они действительно продвигались очень медленно и безуспешно на поле боя. И можно было бы ожидать, что он будет стремиться использовать другие рычаги власти или другие инструменты власти, и он делает это. Но его стратегия целиком неизвестна", – заявил глава Пентагона.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны США Ллойд Остин выступил на брифинге после конференции "Украинской контактной группы", в которой приняли участие представители 44 стран, НАТО и Европейский Союз. Он заявил, что Дания усилит Вооруженные Силы Украины противокорабельными ракетами Harpoon и наземными пусковыми установками для их запуска.

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