Андрей Мельник призвал союзников Украины перейти все "искусственные красные линии".

Украинской армии необходимо в 10 раз больше военной помощи от союзников. В этом случае Украина сможет завершить войну с Российской Федерацией уже в этом году.

"Мы благодарны нашим союзникам за военную помощь. Но: этого недостаточно. Украине нужно в 10 раз больше, чтобы завершить российскую агрессию в этом году", – написал заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник в своем Twitter-аккаунте.

При этом он призвал партнеров Украины перейти все "искусственные красные линии" и выделить 1% ВВП на поставки оружия для украинской армии.

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Издание Bloomberg пишет, что некоторые европейские союзники Украины больше не ждут прорыва от возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Более реалистичной целью называют продвижение на 30 километров, потому что россияне успели окопаться. При этом указано, что даже менее амбициозный рывок, вероятно, будет стоить тысяч жизней и большого количества боеприпасов и вооружения из-за многоуровневой обороны России в виде минных полей, рвов и бетонных противотанковых пирамид, которые были построены за зиму.

При этом министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что война Российской Федерации против Украины может оказаться долгой, поэтому союзникам Киева необходимо готовится к такому сценарию.

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