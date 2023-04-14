Некоторые официальные лица снизили ожидания от украинского наступления в 2023 году

Некоторые европейские союзники Украины больше не ждут прорыва от возможного контрнаступления ВСУ. Более реалистичной целью называют продвижение на 30 километров, потому что россияне успели окопаться.

Издание Bloomberg пишет, что настроение среди западных официальных лиц резко отличается от того, что было в конце 2022 года, когда Киев удивил своих союзников, а также Россию парой успешных контрнаступлений, в результате которых были отбиты большие участки оккупированных земель.

Это подпитывало надежды, что в 2023 году украинские силы смогут совершить дальнейшие прорывы, которые склонят ход войны в пользу Украины. Теперь союзники Киева сдерживают свои ожидания и обдумывают необходимость интенсивных боевых действий вплоть до 2024 года.

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Официальные лица США предлагали свою пессимистическую оценку перспектив шесть-восемь недель назад, согласно массиву секретных документов, раскрытие которых в результате утечки вызвало гнев в Киеве. Высказанные тогда опасения по-прежнему сохраняются среди некоторых союзников Украины несмотря на то, что с тех пор НАТО получило миллиарды долларов в виде боеприпасов и вооружений.

В то время ожидается наступление Украины на Мелитополь, что будет направлено на раскол российских сил, некоторые европейские официальные лица скептически относятся к тому, что это может быть достигнуто в текущем году.

Вместо этого более реалистичная цель теперь видится как продвижение на 30 км или около того, что позволит наиболее боеспособной артиллерии Украины оказаться в пределах досягаемости российских линий снабжения и создаст условия для более глубокого наступления в 2024 году, сказал один из чиновников. Союзники должны работать сейчас, чтобы увеличить свои производственные мощности и поддержку, которая потребуется для поддержания этих усилий, добавил чиновник.

Даже менее амбициозный рывок, вероятно, будет стоить тысяч жизней и большого количества боеприпасов и вооружения из-за многоуровневой обороны России в виде минных полей, рвов и бетонных противотанковых пирамид, которые были построены за зиму.

Контрнаступление ВСУ - что известно

Украина активно готовится к освобождению своих территорий от российских оккупантов. В конце марта президент Владимир Зеленский сказал, что запланированное контрнаступление пока нельзя начать, потому что Киеву нужна дополнительная военная помощь.

При этом замглавы Минобороны Анна Маляр порекомендовала украинцам прекратить обсуждать военные планы, в частности контрнаступление.

13 апреля президент Украины анонсировал мощные действия.

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