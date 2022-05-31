Министерство иностранных дел Украины отмечает, что президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом об упрощенном приеме в российское гражданство украинских детей-сирот фактически узаконил похищение детей с территории Украины.
Об этом говорится в заявлении МИД.
"Рассматриваем указ президента Российской Федерации об упрощении приема в российское гражданство украинских детей-сирот или тех, кто остался без родительской опеки, как попытку Кремля легализовать незаконное перемещение на территорию РФ украинских детей с временно оккупированных российской армией территорий Украины. Своим указом Путин фактически узаконил похищение детей с территории Украины", - отмечается в заявлении.
В частности, действия РФ грубо нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, которая предусматривает обязательство государства-оккупанта не менять гражданский статус детей, а также Конвенцию ООН о правах ребенка от 1989 года.
В МИД подчеркнули, что по международному праву действия России могут также квалифицироваться как насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. "С начала широкомасштабного вторжения на территорию Украины российские захватчики принудительно переместили на территорию РФ сотни тысяч граждан Украины, в том числе и украинских детей. Призываем международное сообщество принять решительные меры против Москвы, в частности усилить санкционное давление, чтобы вынудить ее прекратить агрессию против Украины и грубые нарушения международного права", - отмечается в заявлении.
Также в министерстве заверили, что совершенные российскими чиновниками и военнослужащими тягчайшие международные преступления против детей на территории Украины будут расследованы, а виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности и России не удастся избежать самой суровой ответственности. "Украина примет все возможные меры, в частности на международном уровне, для обеспечения защиты прав и интересов похищенных украинских детей и их возвращения на родину", - подчеркнули в МИД.
30 мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России детей-сирот из Украины, в частности, с наших захваченных земель.
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