Олег Жданов объяснил, почему Белый дом задерживает поставки оружия Украине.

США сегодня не выгоден разгром Российской Федерации.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

По его мнению, Белый дом делает основной упор на смену политического режима в РФ.

"Поэтому сегодня им наша победа не нужна, им наша победа нужна завтра, условно говоря. Во-первых, у них в ноябре выборы. И Демократической партии США, чтобы одержать на них победу и не потерять те позиции, которые они имеют сегодня, а у них очень шаткие позиции, надо предоставить обществу, что они способны решать международные проблемы", - сказал Жданов.

Одно из таких доказательства - визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который администрация Джо Байдена представит как величайшую победу, сказал эксперт.

"Что касается РФ, то им важно, чтобы Россия осталась в том виде, в котором она есть. Потому что наличие России обеспечивает живучесть НАТО. Нет России - нет НАТО. Нет НАТО - нет доминирования США в Европе. Вот поэтому для США очень важно, чтобы Российская Федерация сохранилась, как страна, которая потенциально может нести военную угрозу, особенно для Европейского Союза", - сказал Жданов.

Также он озвучил серьезные проблемы, которые возникнут в случае развала РФ.

"Если будет большой военный разгром сегодня, то начнутся тектонические процессы в Российской Федерации и завтра Россия развалится. Собирать по крупицам ядерное оружие и у кого сколько его будет - никто не знает. Сколько появится субъектов международного права - никто не знает. Кто будет обеспечивать те международные поставки, без которых сегодня, как вы видите, не может прожить Европейский союз", - отметил эксперт.

"А вот к ноябрю США нужна будет победа, к ноябрю желательно, чтобы была смена политической элиты в РФ, соответственно смена политического курса", - объяснил он.

Жданов отметил, что ленд-лиз от США начал действовать с момента подписания, однако Белый дом "перебил" его грантовой помощью.

"США не боятся России, они ее варят медленно, как лягушку. Так, чтобы лягушка не подозревала, что ее уже кипятят", - подчеркнул эксперт.

Напомним, что ранее в Белом доме объяснили, каким образом планируют реализовать программу ленд-лиза для Украины.

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