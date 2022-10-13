По словам главы ОВА, зафиксировано более 100 прилетов по населенным пунктам области за день.

Российские оккупанты сегодня обстреляли пять общин в Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"12 обстрелов и всего более 100 прилетов по населенным пунктам области за день. В частности: Миропольская община: 3 прилета из САУ, 15 приходов из артиллерии; Середино-Будська община: один минометный и три артиллерийские обстрелы: 6, 12 приходов, 10 и 10 соответственно; Хотинская община: минометный обстрел - 10 приходов; Шалыгинская община: минометный обстрел - 6 приходов; Белопольская община: четыре обстрела. Вражеский БПЛА сбросил боеприпас на один из населенных пунктов. Два минометных обстрела: 10 и 32 прихода. Кроме того, 15 приходов из АГС", - проинформировал Живицкий.

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По его словам, обошлось без жертв.

Российские атаки Сумской области - что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты вчера, 11 октября, нанесли авиаудар по гражданскому аграрному предприятию в Сумской области.

9 октября заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что возле местного магазина в Мироновской ОТГ, что на Сумщине, погиб человек в результате атаки с беспилотника.

Напомним, в настоящее время россияне также обстреляли приграничные села области из минометов. В течение 12.10-12.15 зафиксировали три "прилета в районе населенного пункта Середина-Буда, а от 14.35 до 14.55 поступила информация о еще пяти "приходах" в районе Бачевска.

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