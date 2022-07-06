Советник руководителя ОП подчеркнул, санкции делают невозможным производство Россией новых ракет, но Москва имеет много старых.

Нет никакой эскалации в том, чтобы дать Украине системы противоракетной обороны.

Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Санкции делают невозможным производство Россией новых ракет, но Москва имеет много старых", - отметил он.

Подоляк отметил, что партнеры Украины имеют много систем противоракетной обороны, но каждую ночь Россия продолжает терроризировать именно украинские города.

"Нет никакой эскалации в том, чтобы дать Украине системы противоракетной обороны", - подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

Как сообщал УНИАН, накануне Пентагон подтвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи в размере 820 миллионов долларов. В частности, он будет включать в себя дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, две системы пво NASAMS, а также до 150 тысяч снарядов для 155-мм артиллерии.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявляет, что ракетные системы противовоздушной обороны NASAMS, переданные Украине Соединенными Штатами, усилят защиту украинской земли и неба.

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