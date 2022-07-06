ВСУ успешно наносят удары по тыловому обеспечению врага.

У российских оккупационных войск появляется все больше проблем и серьезных вызовов с логистикой после получения Украиной западного оружия.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает 24 канал.

"Мы видим, что и HIMARS, и другие системы, которые у нас есть, наносят очень серьезный ущерб", – отметил он.

По словам эксперта, ВСУ успешно наносят удары по тыловому обеспечению врага. В частности, за последние 2 недели участились удары по вражеским складам снабжения и складам с боеприпасами, а также удары по командным пунктам и центрам противника, что не менее важно.

Как добавил Мусиенко, россияне пытались укрепиться за счет временно оккупированных территорий и разместили немало складов в Донецкой, Луганской и Запорожской областях, но это их не спасает.

"Эти удары по складам, по логистическому обеспечению наглядно демонстрируют всем, насколько это важное оружие и как оно нужно нашим защитникам. Чем больше его будет, тем больше у нас будет таких возможностей", – уверен эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что у России серьезные проблемы, связанные с дефицитом военных ресурсов. В ближайшее время российские оккупационные подразделения в Украине ждет "настоящий коллапс" как системы управления, так и системы обеспечения.

Вас также могут заинтересовать новости: