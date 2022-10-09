Европейский фонд мира, из которого финансируется поставка оружия и учения, может быть значительно увеличен.

В ЕС обсуждается выделение от 10 до 12 миллиардов евро до 2027 года на военную помощь Украине.

Об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы ЕС.

По информации издания, Брюссель хочет выделить миллиарды для поставок оружия Украине и расширить военную помощь Украине в ближайшие месяцы.

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Финансовый резерв, так называемый Европейский фонд мира (EFF) в размере 5,7 млрд евро, может быть значительно увеличен. Из него, помимо новой учебной миссии, также частично финансируются поставки вооружений.

Обсуждается выделение от 10 до 12 миллиардов евро к 2027 году. Однако еще ничего не решено.

Сейчас из EFF на военную поддержку Киева было потрачено 2,6 млрд евро.

Учебная миссия ЕС для украинских военных: что известно

Как сообщал УНИАН, в августе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о намерении ЕС начать миссию по подготовке украинских военных в соседней с Украиной стране.

8 октября премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции после неформального саммита 27 лидеров стран-членов Евросоюза, который проходил в Праге, заявил, что лидеры достигли консенсуса относительно начала учебной миссии для военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По информации издания Welt am Sonntag, до следующей зимы обучение должны пройти до 15 тысяч украинцев, а тренировки будут проходить в Польше и Германии.

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