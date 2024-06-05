Он отметил, что депутаты сначала хотят видеть общую картину военной юстиции.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, почему с рассмотрения был снят законопроект о Военной полиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о том, почему сегодня не был рассмотрен законопроект о Военной полиции, и может ли он касаться "хватаний людей на улицах".

Спикер подчеркнул, что Украина должна иметь очень справедливую и качественную военную юстицию в комплексе: военную полицию, военную прокуратуру, систему военных судов и военных адвокатов.

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"Это то, что во всем мире называется "специализированная юстиция", которая должна заниматься исключительно вопросами совершения тех или иных правонарушений в военной сфере. Ни в какой другой", - отметил Стефанчук.

В то же время относительно "хватания людей на улицах" он отметил, что принят закон, которым было сделано все необходимое для того, чтобы в Украине был электронный реестр, в частности Резерв+.

"Он сейчас работает. Вы знаете, что уже, кажется, более 1,5 млн человек обновили данные. И все происходит преимущественно в гражданском понимании. И вы видите, что количество этих "хватаний" и "засаживаний" в разы уменьшилось, потому что люди имеют возможность самостоятельно обновить свои данные для того, чтобы они могли выполнить воинский долг", - сказал председатель Рады.

Так, напомнил он, этот законопроект был снят с рассмотрения сегодня. "Потому что этот вопрос поднимался на Согласительном совете. Как раз был снят из-за того, что люди говорили, что они хотят видеть общую картину военной юстиции. Не начинать с военной полиции, потому что это действительно вызывает очень много вопросов, а нужна общая логика: военная полиция занимается этим, военная прокуратура занимается, ведет такие преступления в отношении таких-то субъектов, военные суды занимаются этим. И когда будет общая картина, тогда можно будет поочередно принимать соответствующие законодательные акты", - отметил Стефанчук.

Он добавил, что сессионный зал почти единогласно снял этот вопрос с повестки дня. "В ближайшее время, когда комитет сможет показать общую картину, эти законопроекты могут быть внесены в зал", - сказал спикер.

Законопроект о военной полиции

5 июня первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук объяснил, о чем говорится в законопроекте о Военной полиции, и почему отложили рассмотрение соответствующего законопроекта. Он отметил, что этот законопроект был снят с повестки дня с формулировкой "для продолжения консультаций по этому вопросу".

По словам Осадчука, предложение было создать Военную полицию на базе Военной службы правопорядка. Она имела бы дополнительные полномочия, в частности по оперативно-расследовательской деятельности, и помогала бы расследовать преступления Государственному бюро расследований.

На вопрос, будет ли этот законопроект касаться гражданских граждан, он заверил, что речь идет исключительно о том, что этот орган может быть создан на основе ВСП, которая работает исключительно с военными: "Никакого отношения к гражданским, в каком статусе они бы ни были, эта структура, если она и будет создана, не будет иметь".

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