Шмыгаль объяснил свои слова о поставках воды в Крым: "хотели бы, но не можем"

Премьер ранее заявил, что Крым - это Украина, там живут наши граждане, и им не будет перекрыта вода.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал свое заявление относительно восстановления водоснабжения временно оккупированного Россией Крыма.

На своей странице в Facebook глава правительства вновь подчеркнул, что правительство не забывает об украинцах, которые живут в Крыму.

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"Формат ток-шоу не самый лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым. В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них", - написал Шмыгаль.

Премьер уточнил, что по техническим причинам сейчас невозможно разделить "воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы".

"Этот тезис потерялась в шуме студии. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее в эфире ток-шоу "Право на власть" премьер-министр Денис Шмыгаль высказался за возобновление поставок воды в оккупированный Крым. Он отметил, что Крым - это Украина, там живут наши граждане, и им не будет перекрыто воду.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму", - сказал он.