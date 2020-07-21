Нардеп рассказал, хочет ли Зеленский возобновить водоснабжение в оккупированный Крым

Яременко сообщил, что спросил президента о возобновлении поставок воды на полуостров.

Президент Владимир Зеленский не поддерживает идею возобновления водоснабжения с материковой Украины в оккупированный Россией Крым.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко на своей странице в Facebook.

"Я против, - так лаконично президент Зеленский только что ответил на мой вопрос о его отношении к возобновлению водоснабжения в оккупированный Крым", - написал депутат.

В комментариях к публикации Яременко спросили о мнении президента относительно выступлений артистов, которые выступали на полуострове: можно ли им гастролировать на материковой Украине. В ответ нардеп заявил, что не стал бы спрашивать о таком Зеленского. "Есть законодательство, есть здравый смысл. Этого достаточно, чтобы решать этот вопрос без президента", - заверил он.

Как сообщал УНИАН, на днях на дамбе Северо-Крымского канала прошла акция против водоснабжения оккупированного полуострова.

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