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Нардеп рассказал, хочет ли Зеленский возобновить водоснабжение в оккупированный Крым

00:35, 21 июля 2020
Политика
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Крым не получает днепровскую воду после начала оккупации / фото УНИАН

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко на своей странице в Facebook.

"Я против, - так лаконично президент Зеленский только что ответил на мой вопрос о его отношении к возобновлению водоснабжения в оккупированный Крым", - написал депутат.

В комментариях к публикации Яременко спросили о мнении президента относительно выступлений артистов, которые выступали на полуострове: можно ли им гастролировать на материковой Украине. В ответ нардеп заявил, что не стал бы спрашивать о таком Зеленского. "Есть законодательство, есть здравый смысл. Этого достаточно, чтобы решать этот вопрос без президента", - заверил он.

Яременко сообщил ответ Зеленского / скриншот

Как сообщал УНИАН, на днях на дамбе Северо-Крымского канала прошла акция против водоснабжения оккупированного полуострова.

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