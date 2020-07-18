На дамбе Северо-Крымского канала прошла акция против водоснабжения оккупированного полуострова (фото)

В мероприятии приняли участие около 30 машин и около 100 человек, в том числе переселенцы из оккупированного Крыма.

На дамбе Северо-Крымского канала в Каланчакском районе Херсонской области сегодня активисты провели акцию «Ни капли воды в оккупированный Крым».

Акция стартовала на Антоновском мосту при выезде из Херсона. Ее участники автоколонной с украинскими флагами направились на дамбу Северо-Крымского канала, которая находится возле админграницы с Крымом и КПВВ «Каланчак», сообщает издание "Крым.Реалии".

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Активисты провели патриотический митинг, на котором выступили против возможной приватизации канала и подачи воды в оккупированный Крым, свою акцию они назвали предупредительной.

Как сообщила организатор акции Оксана Погомий, в мероприятии приняли участие около 30 машин и около 100 человек – жителей Новой Каховки, Олешек, Берислава, Чаплинки, Скадовска, Каланчака, Херсона. В акции участвовали также и переселенцы из Крыма.

Ранее сообщалось, что две крымские реки Биюк-Карасу и Танасу в Белогорском районе Крыма из-за засухи превратились в ручьи.

Глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов утверждал, что запас воды в трех основных источниках водоснабжения Симферополя – Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах – достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков.

В Херсонской облгосадминистрации 4 апреля сообщили о наполнении Северо-Крымского канала и заверили, что в аннексированный Крым вода по каналу не поступает.

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В Постоянном представительстве президента Украины в АРК напомнили, что поставка воды в аннексированные Россией Крым и Севастополь по Северо-Крымскому каналу возможна только после деоккупации полуострова.

Как сообщал УНИАН, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Экологи обращают внимание, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

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