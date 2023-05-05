Глава государства подчеркнул, что с нынешним руководством РФ невозможно общаться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что "не интересуется" темой призывов к его убийству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Украинского государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте и Бельгии Александром де Кроо в Гааге, отвечая на вопрос о призывах в России касательно его физического устранения.

"Это не интересная тема", - сказал Зеленский.

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По его словам, Россия на сегодняшний день "демотивированная страна на поле боя".

"Мы не видим сильного общества, которое бы поддерживало их движение вперед. Мы видим различные радикальные группки, которые размахивают там чем-то ядерным, что-то призывают сделать против нашей страны", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что с нынешним руководством России невозможно общаться.

"Я думаю, что им надо подумать, как изменить климат в их собственной стране, свой режим. После того они смогут свое общество подготовить к любым дипломатическим возможностям завершения этой войны", - сказал президент Украины.

Атака дронов на Кремль - реакция

Ночью 3 мая два беспилотника атаковали территорию Кремля.

В администрации президента РФ заявили, что таким образом Украина якобы пыталась совершить покушение на Владимира Путина. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по этой атакой стоят США.

Президент Владимир Зеленский отверг обвинения в причастности Украины к запуску дронов на Кремль.

После атаки бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал убить Владимира Зеленского. "После сегодняшнего теракта у России не осталось других вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики", - написал Медведев в Telegram.

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