Зеленский намерен пообщаться со СМИ по итогам первого года своего президентства - Ермак

Руководитель Офиса главы государства проинформировал об этом послов стран Группы семи.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства.

Об этом сообщил руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак во время встречи с послами стран Группы семи (G7) и главой Представительства Европейского Союза в Украине, сообщает пресс-служба ОП.

«Андрей Ермак также рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства», - говорится в сообщении.

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Ермак также отметил, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

«Наконец Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ», - сказал он, отметив, что были выполнены условия для полной, а не сокращенной программы сотрудничества.

Кроме того, Ермак проинформировал послов о ситуации с распространением коронавируса в Украине. По его словам, сейчас уровень заболеваемости умеренный, 11 мая состоялся первый этап ослабления карантинных мероприятий. Следующий этап запланирован на конец мая, если эпидемическая ситуация будет оставаться стабильной.

Руководитель Офиса президента подчеркнул, что украинские власти намерены уверенно двигаться по пути реформ, и для усиления этого процесса Зеленский недавно назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ, который осуществляет организационно-аналитическое обеспечение деятельности Национального совета реформ.

Как сообщал УНИАН 7 мая Зеленский назначил Саакашвили на пост председателя Исполнительного комитета реформ.