В пресс-службе суда объясняют, что для допуска на заседание необходима предварительная аккредитация, а список журналистов, которых пустили - около 10 человек - утвердил следственный судья Соколов.

На заседание Печерского райсуда Киева, который избирает меру пресечения ветерану АТО Владиславу Гранецкому-Стафийчуку (псевдо Влад Сорд), задержанному 20 марта после акции возле Офиса президента, не допускают всех представителей СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседание суда не могут попасть около 10 журналистов.

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Пресс-секретарь суда пояснил корреспонденту УНИАН в телефонном разговоре, что на заседание пустили только тех журналистов, которые прислали об этом запрос. Список допущенных журналистов - около 10 человек - сформировал следственный судья Алексей Соколов, который будет рассматривать ходатайство прокуроров относительно меры пресечения для Гранецкого-Стафийчука.

В то же время пресс-секретарь суда не смог сослаться на нормы Уголовного процессуального кодекса и закона «О судоустройстве и статусе судей», в соответствии с которым ограничен доступ журналистов. В пресс-службе суда объясняют это карантинными ограничениями.

Следует отметить, что этот список никому из других журналистов не показывают в тоже время охранники уверяют, что его не существует, хотя корреспондент УНИАН видел его собственными глазами.

Что случилось

20 марта возле здания Офиса президента на Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко по случаю дня его рождения.

Протестующие призывали к справедливости в отношении политзаключенного, жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Кроме этого, они пытались поджечь табличку «Президент Украины» на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и забросали файеры и дымовые шашки внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания.

Участники акции разрисовали здание ОП красной краской, а в завершение установили у входа салютные установки и устроили канонаду под возгласы: «С днем рождения, Сергей!».

Согласно предварительным оценкам, стоимость восстановительных работ может составить около 2 млн грн.

После акции полицейские задержали ветерана АТО Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сорди), которого подозревают в том, что он разбил стекло в дверях здания ОП. Ему инкриминируют совершение хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия.

Сегодня, 23 марта, по части 4 статьи 296 уведомили о подозрении еще одного участника акции, лидера движения «Гонор» Сергея Филимонова.

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Автор: Дмитрий Хилюк