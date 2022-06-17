По словам министра, введение визового режима для РФ усилит контроль за въездом и пребыванием на территории Украины российских граждан.

Введение визового режима с РФ - продуманный шаг, который позволит защитить национальную безопасность Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба МИД.

"С самого начала агрессии МИД Украины выступал за введение визового режима с РФ. Время для такого решения пришло. Это продуманный шаг, который позволит защитить национальную безопасность нашего государства. И символично, что решение о визовом режиме с россиянами совпало по времени с объявлением Европейской Комиссией рекомендации предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Направление движения нашего государства очевидно", - отметил Кулеба.

По словам министра, введение визового режима для РФ усилит контроль за въездом и пребыванием на территории нашего государства российских граждан.

"Мы должны четко понимать, кто, откуда и с какой целью приезжает к нам. Визовый режим будет помогать выявлять лиц, которые угрожают национальной безопасности на расстоянии от Украины", – подытожил глава украинской дипломатии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, президент Владимир Зеленский предложил Кабмину проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины.

Речь шла об одобрении постановления "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации и применении некоторых международных договоров Украины с Российской Федерацией".

Кабинет министров поддержал предложение президента ввести с 1 июля визовый режим для российских граждан.

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