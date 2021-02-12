Вирастюк заявил, что видит политику как "грязную и нечестную отрасль", но идет с четким планом действий.

Кандидат в депутаты от "Слуги народа", украинский силач Василий Вирастюк ответил на реакцию общественности относительно его выбора пойти в нардепы.

Об этом он рассказал в Instagram.

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Он подчеркнул, что является патриотом Украины и никогда не поступится своими жизненными принципами.

"Я не продался, да не подлег ни под кого!Я получил персональное предложение и просьбу о помощи лично от президента Украины Владимира Зеленского, с которым у меня долгое время дружеские отношения и которому я лично доверяю", – говорится в заметке.

Вирастюк добавил, что видит политику как "грязную и нечестную отрасль", но идет с четким планом действий.

Силач утверждает, что своей деятельностью депутата сможет "заступить" и представить общину региона в Раде. Также Вирастюк хочет взяться за спортивную реабилитацию ветеранов АТО/ООС и помочь реформировать отрасль спорта.

"Я осознаю, что в процессе политической борьбы и после моей победы на меня будет выливаться большое количество заказного грязи от политических оппонентов. Я это преодолею, ведь мной движет высокая цель. Я знаю, как достигать цели и успеха, как в спорте, так и общественной жизни. Я сильный и целеустремленный. Я - Богатырь Украины", – подытожил Вирастюк.

Что этому предшествовало

17 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андреевича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области.

На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, Андреевич был избран на должность Надвирнянского городского головы Ивано-Франковской области.

Выборы на округе состоятся в воскресенье, 28 марта. На данном округе от партии "Европейская солидарность" будет баллотироваться волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая), которую обвиняли в угрозах в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Также здесь будет баллотироваться от партии «За будущее» Александр Шевченко, от партии «Свобода» - экс-заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский.

Съезд партии «Слуга народа» выдвинул спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области.

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Автор: УНИАН