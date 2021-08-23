Валдис Домбровскис отметил, что этот вопрос политический и должен быть единогласно поддержан всеми странами-членами.

В Европейской комиссии оценили перспективы членства Украины в Европейском союзе. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что не видит Украину частью ЕС в ближайшие 3-5 лет.

Об этом политик заявил в интервью РБК-Украина

"Что касается вступления в ЕС, это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами - открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого процесса переговоров появляется дорожная карта", - отметил Домбровскис.

По его словам, вопрос вступления Украины в ЕС надо сохранять в повестке дня, но в то же время важно сосредоточить внимание на возможностях, которые дает Соглашение об ассоциации. При этом он указал, что в ближайшие 3-5 лет вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС вряд ли будет поднят.

Читайте такжеУкраина может войти в ЕС и НАТО через 5-10 лет – Шмыгаль"Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС и того, как проходят вопросы по расширению, то да, думаю, что, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы", - подытожил политик.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина и Грузия обсудили взаимодействие на международном уровне, в том числе координацию совместных шагов с целью ускорения получения полноправного членства в ЕС и НАТО.

Автор: Анастасия Горбачева