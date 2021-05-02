Большая Палата Верховного Суда приняла постановление, которым признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии от 22 апреля 2021 года - документ устанавливал результаты выборов и признавал Василия Вирастюка победителем на довыборах в округе №87.
Это произошло поздно вечером в субботу 1 мая, сообщает гражданская сеть "ОПОРА".
Читайте такжеПосле скандальных выборов на 87 округе главу СБУ Ивано-Франковщины повысили - он едет в КиевБольшая Палата определила противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в 87-м округе. Таким образом она частично удовлетворила апелляционную жалобу кандидата Александра Шевченко на Решение Верховного Суда от 28 апреля 2020 года в деле №9901/114/21.
В этом деле Шевченко не согласился с протоколом ЦИК, обжаловал его и действия комиссии. Дополнительно в иске он просил обязать ЦИК продолжить устанавливать результаты выборов и отправить ОИК 87 округа на уточнение протокола.
28 апреля 2021 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял постановление, которым в удовлетворении иска кандидата Шевченко по делу №9901/114/21 отказал полностью. Апелляцию Александра Шевченко на указанное решение рассматривала уже Большая Палата Верховного Суда. Рассмотрение дела было начато 30 апреля и уже 1 мая принято и провозглашено решение.
По данным "ОПОРЫ", новое решение суда мотивировано среди прочего тем, что во время установления результатов голосования в округе 87 ЦИК не была обеспечена проверка всех нарушений, о которых говорили участники избирательного процесса.
Сразу после провозглашения такого решения Большая Палата перешла к рассмотрению другого дела - №9901/117/21, что также непосредственно касается результатов выборов в округе 87. Там в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда как суда первой инстанции с иском обратилась политическая партия "За будущее". В частности, она просила:
- признать противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов;
- признать невозможным установление достоверных результатов промежуточных выборов;
- признать противоправным и отменить протокол ЦИК о результатах выборов;
- обязать ЦИК принять решение о проведении повторных выборов.
Читайте такжеШевченко стал лидером электоральных симпатий в округе №87 - опрос29 апреля Верховный Суд отказал в удовлетворении этого иска, однако окончательное слово теперь за Большой Палатой Верховного Суда.
Выборы в 87-м округе: что известно
- 17 ноября 2020 года Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андреевича. Новые выборы в 87-м округе на Ивано-Франковщине провели 28 марта. Подсчет голосов происходил со скандалами и судебными исками.
- 31 марта в Центризбиркоме заявили, что деятельность окружной избирательной комиссии заблокирована из-за отсутствия кворума. ЦИК 30 и 31 марта заменяла некоторых членов ОИК.
- Впоследствии на двух участках округа выборы признали недействительными.
- В Надворной при пересчете голосов недосчитались сотни бюллетеней в пользу кандидата от "За Майбутне" Александра Шевченко.
- 4 апреля в одномандатном избирательном округе №87 завершили подсчет голосов. Победителем с минимальным отрывом признали кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка.
- При этом, как отмечал движение "Честно", результаты выборов на пяти участках отменили. Кроме того, исчезли около 500 бюллетеней. Согласно информации в протоколах от УИК, это были голоса за Шевченко.
- Гражданская сеть "ОПОРА" заявляла о несоблюдении в одномандатном избирательном округе №87 права избирателей на законное и честное установление итогов их волеизъявления.
- 12 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным итоговый протокол ОИК по результатам голосования на довыборах в Верховную Раду на 87-м избирательном округе.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram