Большая Палата определила противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в 87-м округе.

Большая Палата Верховного Суда приняла постановление, которым признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии от 22 апреля 2021 года - документ устанавливал результаты выборов и признавал Василия Вирастюка победителем на довыборах в округе №87.

Это произошло поздно вечером в субботу 1 мая, сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Читайте такжеПосле скандальных выборов на 87 округе главу СБУ Ивано-Франковщины повысили - он едет в КиевБольшая Палата определила противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в 87-м округе. Таким образом она частично удовлетворила апелляционную жалобу кандидата Александра Шевченко на Решение Верховного Суда от 28 апреля 2020 года в деле №9901/114/21.

В этом деле Шевченко не согласился с протоколом ЦИК, обжаловал его и действия комиссии. Дополнительно в иске он просил обязать ЦИК продолжить устанавливать результаты выборов и отправить ОИК 87 округа на уточнение протокола.

28 апреля 2021 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял постановление, которым в удовлетворении иска кандидата Шевченко по делу №9901/114/21 отказал полностью. Апелляцию Александра Шевченко на указанное решение рассматривала уже Большая Палата Верховного Суда. Рассмотрение дела было начато 30 апреля и уже 1 мая принято и провозглашено решение.

По данным "ОПОРЫ", новое решение суда мотивировано среди прочего тем, что во время установления результатов голосования в округе 87 ЦИК не была обеспечена проверка всех нарушений, о которых говорили участники избирательного процесса.

Сразу после провозглашения такого решения Большая Палата перешла к рассмотрению другого дела - №9901/117/21, что также непосредственно касается результатов выборов в округе 87. Там в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда как суда первой инстанции с иском обратилась политическая партия "За будущее". В частности, она просила:

признать противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов;

признать невозможным установление достоверных результатов промежуточных выборов;

признать противоправным и отменить протокол ЦИК о результатах выборов;

обязать ЦИК принять решение о проведении повторных выборов.

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Автор: Катерина Комолова