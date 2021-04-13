Внеочередные заседания назначены на 16:00 и 17:30.

Сегодня Верховная Рада Украины продолжит рассматривать поправки к законопроекту относительно совершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, а также проведет два внеочередных заседания.

Об этом говорится в сегодняшней повестке дня работы парламента.

Так, в повестке дня планового заседания, которое началось в 10:00, кроме земельного законопроекта, еще 18 вопросов. В частности, это и законопроект о запрете продажи лекарственных средств детям.

Первое внеочередное заседание Рады 13 апреля

В 16:00 начнется первое внеочередное заседание ВР.

На нем предполагается рассмотрение 5 вопросов. В частности, это проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт-ч.

Второе внеочередное заседание Рады 13 апреля

На нем предполагается рассмотрение 5 вопросов. В частности, это проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на возвращение льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 кВт-ч.

В 17:30 начнется второе внеочередное заседание.

В его повестке дня - 12 вопросов. Среди них, в частности, законопроекты о реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте, по совершенствованию процедур оборонного планирования и об особенностях проведения внешнего независимого оценивания для выпускников.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Дмитрий Разумков, открывая очередное пленарное заседание, отметил, что с 12:00 до 13:00 состоится перерыв 30 минут, как предусмотрено регламентом ВР, еще получасовой перерыв по его предложению. Председатель ВР объяснил свою инициативу тем, что нужно "привести зал в порядок - прокварцировать, и чтобы вы успели пообедать (сегодня столовая в здании парламента не работает из-за карантина - УНИАН)".

По словам Разумкова, после завершения очередного заседания с 15:00 до 16:00 также запланирован перерыв.

Работа Рады над Земельным кодексом

Верховная Рада с 16 марта рассматривает поправки к законопроекту о внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений (№2194). Всего их подано 3 тыс. 128.

Согласно регламенту ВР, депутаты не могут начинать рассмотрение нового законопроекта, пока не завершат рассматривать предыдущий. В связи с этим в парламенте инициируют проведение внеочередных заседаний для рассмотрения неотложных законопроектов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк