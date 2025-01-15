По его словам, новый закон дает возможность для медиа не проходить всю судебную процедуру в случае иска.

Верховная Рада приняла новый закон, который немного корректирует работу СМИ. Несмотря на сообщения в Сети, никаких требований к средствам массовой информации стирать комментарии пользователей под материалами в нем не было. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал Ярослав Юрчишин, народный депутат от "Голоса", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова.

Отвечая на вопрос об ответственности СМИ за комментарии читателей под материалами и нового закона об этом, он пояснил, что сейчас существует процедура, когда в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания или в суд обращается истец с тем, что СМИ разместило материал, который нарушает законодательство о медиа.

Соответственно, Нацсовет может сделать предписание, что с этим материалом нужно делать. "Если это комментарии или немодерированная часть, может рекомендовать снять данный комментарий. И, в принципе, этим вопрос исчерпывается. Если же материал не снимается, СМИ разделяет комментарий или позицию пользователя, соответственно, дальше запускается судебный процесс, в котором истец уже должен доказать, что это позиция СМИ", - сказал депутат.

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По его словам, очень часто, когда "действительно есть манипулятивный материал, которым пытаются уважаемое СМИ использовать, фактически подставить, СМИ, конечно, идет на снятие такого материала".

"Что мы на запрос, в первую очередь, региональных медиа сделали? Мы расширили возможность оснований для снятия материала судебным решением. То есть, если следователь, после того, как истец уплатил судебный сбор, предоставил факты, следователь эти факты проверил, пошел к следственному судье и действительно фиксирует, что есть размещенный материал, который нарушает закон о медиа, следственный судья может сделать предписание к медиа с просьбой снять этот материал. И у медиа есть три дня для того, чтобы отреагировать. Так же как сейчас - на рекомендацию Нацсовета", - сказал Юрчишин.

Он объяснил, почему для СМИ важно иметь такой механизм. По его словам, по другому методу, если истец не идет в Нацсовет, а идет сразу в суд, то СМИ уже в суде должно доказывать, что "это было размещено на немодерируемой части медиа".

"Вы тратит время, вы, скорее всего, вынуждены нанимать юристов и тому подобное. Мы, наоборот, упрощаем механизм и даем возможность еще до судебного разбирательства, в процессе, собственно, фиксации судом наличия нарушения, вам на это отреагировать. Так, как вы будете считать нужным. Никаких требований стирать комментарии, как это пытаются подать, нет", - подчеркнул парламентарий.

Председатель комитета подчеркнул, что "ничего нового в данном варианте закон не предлагает", а просто дает возможность "не тратя время, действовать так же как по запросу в Нацсовет".

"То есть это защита СМИ от необходимости тратить время, деньги на юристов, когда факт, собственно, нарушения закона о медиа зафиксирован судом", - сказал он.

Юрчишин рассказал, что уже были случаи, когда истец обращался не в Нацсовет, а в суд, и медиа в суде должно было доказывать, что "это комментарии, мы за них не несем ответственности".

"Конечно, медиа выигрывало. Это логично. Но потеря времени и денег - зафиксирована. Мы пытаемся в этом защитить", - отметил депутат.

Кроме того, рассказал он, новым законом расширяются возможности не отвечать не только за прямое цитирование слов чиновника, но и за дословный пересказ его слов косвенным языком. По словам Юрчишина, подобные иски также были и медиа в таких делах преимущественно выигрывают, но тратится время.

"В нашем законе, по запросу медиа, мы лишь добавили правовую процедуру через суд, чтобы не проходить всю судебную процедуру, а на этапе первого решения следственного судьи, конечно, если вы согласны с этим решением, и не готовы дальше юридически защищать свою позицию, то есть своего комментатора, в принципе, чтобы это можно было снять", - подытожил Юрчишин.

Работа Верховной Рады: последние новости

14 января ВР приняла Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления некоторых гарантий деятельности медиа, журналистов и граждан на доступ к информации (№11321).

Как сообщал УНИАН, ранее в ВР подготовили новую версию законопроекта об ответственности за публикацию данных из реестров. В пояснительной записке в начальной версии законопроекта отмечается, что он был разработан с целью установления уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах и усиления уголовной ответственности во время действия военного положения за уголовные правонарушения в сфере использования информационно-коммуникационных систем.

В то же время "Центр противодействия коррупции" опубликовал сообщение Bihus.Info, в котором говорится об этом законопроекте и заявлении Медиаруха по нему, а также содержится призыв не голосовать за законопроект. Там, в частности отмечается, что все это напоминает "попытку создать инструмент для преследования журналистов, рассказывающих о коррупции и злоупотреблениях властью".

В то же время внефракционный народный депутат Юлия Яцык, которая является одним из авторов этого законопроекта, заверила, что он не имеет никакого отношения к журналистам-расследователям.

По ее словам, законопроект касается усиления уже существующей сейчас уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство в государственные электронные реестры.

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