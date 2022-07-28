Верховная Рада приняла закон о лекарственных средствах.
Об этом в Telegram сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
По его словам, 254 депутатов на сегодняшнем пленарном заседании поддержали в целом законопроект "О лекарственных средствах" (№5547).
Документом предусмотрено установить контроль за изготовлением, регистрацией, оборотом лекарств и усилить ответственность за некачественную продукцию.
Напомним, 9 сентября 2021 года ВР приняла этот законопроект в первом чтении.
8 июля 2022 года ВР направила законопроект на повторное второе чтение.
При подготовке законопроекта к повторному второму чтению в нем изменили срок вступления в силу. Если раньше документ должен был вступить в силу через 2,5 года, то теперь через 2,5 года после окончания военного положения.
Законопроектом предлагалось закрепить на уровне закона широкий перечень терминов с целью их унификации в национальном законодательстве и адаптации в законодательство Европейского Союза.
Также предполагается разделить функции формирования и реализации политики в области лекарственных средств и закрепить перераспределение полномочий органов исполнительной власти в сфере обращения лекарственных средств с целью устранения дублирования функций этих органов.
В законопроекте, в частности, содержатся особые требования и процедуры по лицензированию в сфере производства и импорта, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами.
Отдельный раздел законопроекта посвящен правилам рекламирования лекарственных средств. Установлено, что назначение лекарственных средств осуществляется объективно, без влияния прямых и косвенных финансовых стимулов; бесплатные образцы лекарственных средств предоставляются с соблюдением публичных ограничений и только для ознакомления с новыми препаратами, получения опыта их использования; обеспечивается свободный доступ к независимым и объективным источникам информации о лекарственных средствах, представленных на рынке.
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