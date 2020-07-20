"Журналистов пустят в кулуары": Разумков рассказал, когда парламент сможет вернуться к привычной работе

Спикер ВР напомнил, что на сегодня в парламенте не могут проводиться парламентские слушания, поскольку запрещен доступ посетителей.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что в сентябре парламент сможет вернуться к привычной работе и журналисты будут работать в кулуарах и в ложе прессы.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН по поводу того, что журналисты ограничены в допуске к кулуарам ВР и ложам прессы, но в то же время депутаты ходят по сессионному залу без масок и фотографируются, стоя близко друг к другу, Разумков ответил: "Я надеюсь, что вскоре мы сможем вернуть и уважаемых журналистов как в ложу прессы, так и в кулуары".

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Он напомнил, что на сегодня в парламенте не могут проводиться парламентские слушания, поскольку запрещен доступ посетителей. "Я надеюсь, что уже в сентябре мы сможем работать полноценно", - отметил он.

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