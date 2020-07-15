Депутаты планируют раньше заканчивать пленарные заседания Верховной Рады

Народные депутаты одобрили изменения в Регламент Верховной Рады, которым предлагается установить, что заседание парламента длится с 10:00 до 15:00 и с перерывом в полчаса.

Парламент принял в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно графика проведения пленарных заседаний» (№3608).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 324 народных депутата из 384, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается установить, что в неделю, отведенную для пленарных заседаний, если не принято иного решения Верховной Рады, пленарное заседание продолжается с 10:00 до 15:00 (в пятницу - до 16:00) с перерывом с 12:00 до 12:30.

Понедельник и время после завершения пленарных заседаний отводятся для работы народных депутатов, связанной с осуществлением депутатских полномочий, а в случае необходимости - проведение заседаний комитетов, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий, фракций и групп.

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В действующем положении Регламента установлено, что во вторник и четверг недели, отведенной для пленарных заседаний, если не принято иного решения ВР, в течение дня проводятся два заседания: утреннее - с 10:00 до 14:00 с перерывом с 12:00 до 12:30 и вечернее - с 16:00 до 18:00. В среду и пятницу проводятся только утренние заседания. Вторая половина среды отводится для работы народных депутатов в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, фракциях. Понедельник и вторая половина пятницы отводятся для работы народных депутатов, связанной с осуществлением депутатских полномочий.

Законопроектом также предлагается установить, что ВР может принять решение об одноразовом изменении продолжительности пленарного заседания. Решение о продлении пленарного заседания после 15:00 (в пятницу - после 16:00) более чем на 15 минут принимается депутатами на этом пленарном заседании до перерыва с 12:00 до 12:30.

В дни проведения пленарных заседаний еженедельно в пятницу с 10:00 до 11:00 отводится время для вопросов членам Кабинета министров (Час вопросов к правительству), с 14:00 до завершения пленарного заседания отводится время для кратких (до трех минут) объявлений запросов и принятия решений о поддержке и направлении запросов, обсуждение ответов на запросы с участием руководителей и должностных лиц государственных органов (кроме органов судебной власти), органов местного самоуправления, которые отвечают на запросы и вопросы народных депутатов, а также для выступлений депутатов "по разным вопросам".

В начале каждого пленарного заседания Аппарат ВР подает председательствующему на заседании список народных депутатов, отсутствующих на пленарном заседании.

Также планируется установить, что решение ВР относительно проектов законов, постановлений, других актов Верховной Рады принимаются только по вопросам, включенным в повестку дня пленарного заседания до перерыва с 12:00 до 12:30 (в действующем положении, включенных в повестку дня пленарных заседаний до начала пленарного заседания).

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его принятие "будет способствовать рациональному использованию рабочего времени в пленарные недели, в том числе общее время работы парламента в пленарном режиме увеличится с 18 до 19 часов на пленарную неделю".

"Проведение заседаний комитетов в пленарные недели можно будет спланировать на разные дни, что позволит народным депутатам более эффективно представлять свои законодательные инициативы на заседаниях комитетов, в состав которых они не входят", - говорится в пояснительной записке.

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