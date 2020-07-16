Зеленский отмечает, что Верещук будет "самым умным" и "симпатичным" кандидатом в мэры от "Слуги народа"

Президент пошутил, что она "симпатичнее", чем Дубинский.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук будет "самым умным" и "симпатичным" кандидатом в мэры от "СН".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания фракции "Слуги народа".

"Сегодня у нас были выборы. Как мы и говорили, будет все открыто, честно, было откровенно. Было выступление каждого из кандидатов... У нас было 5 кандидатов. Я считаю, что они все мощные, они все будут помогать, мы так договорились, нашему избранному кандидату", - отметил президент.

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По словам Зеленского, каждый кандидат выступал 5-7 минут с представлением своих дальнейших шагов и видением того, каким должен быть Киев.

"Состоял наш праймериз из 3 баллов", - рассказал Зеленский и добавил, что эти баллы - голосование фракции, текущая социология каждого из кандидатов, а последний бал - бал от президента.

"Наша партия проголосовала за Ирину Верещук с отрывом... от Александра Дубинского - он на втором месте. С точки зрения рейтингов, социологии - там Ирина сегодня имеет более высокий балл, поэтому у Ирины уже было два балла", - отметил президент и добавил, что и он лично поддержал решение партии, и "симпатизирует" этому выбору.

Так, подытожил он, Верещук получила эти 3 балла.

"Сегодня все три, это максимум, балла получила Ирина Верещук, которая будет наилучшим, самым умным, я в этом уже уверен, потому что мы видели разных кандидатов ... симпатичным кандидатом", - сказал Зеленский, однако, в этих словах его перебил председатель партии "СН" Александр Корниенко, призвал президента быть осторожным с такими словами.

На это президент заметил, что Верещук "симпатичнее, чем Дубинский". "Это не сексизм, я говорю правду", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 19 мая члены фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать проведение публичных внутрипартийных выборов (праймериз) перед выборами мэра Киева и других городов.

Депутаты предложили определить профессиональных кандидатов на должности городских голов, которые будут иметь реальные шансы победить коррумпированных городских чиновников на местных выборах этой осенью.

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20 мая Зеленский заверил, что праймериз в партии "Слуга народа" перед выборами мэра Киева состоится, и он будет поддерживать на этих выборах его победителя.

6 июня президент сообщил, что праймериз пройдет в два этапа.

По его словам, кандидаты должны продемонстрировать программу - "что они собираются делать с Киевом".

На втором этапе, сказал Зеленский, партия изучит результаты социологических исследований и выберет кандидатуру, которая будет иметь больше шансов на победу на выборах мэра Киева.

Сегодня, 16 июля, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко сообщила, что на заседании их фракции происходят внутренние праймериз на выборы мэра Киева. «Президент предложил условия. Кандидата выберем по сумме 3 критериев. Победитель по каждому критерию получит 1 балл: поддержка фракции (голосование будет тайным, каждый депутат сможет выбрать одного кандидата), поддержка киевлян (результаты социологического опроса), поддержка президента», - сообщила она. Она добавила, что на заседании фракции будут выступать Николай Тищенко, Ирина Верещук, Александр Качура, Дмитрий Гурин и Александр Дубинский.

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