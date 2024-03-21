В то же время большинство стран-членов ЕС понимают, что эти средства должны пойти на закупку вооружения для Украины.

Во время саммита лидеров ЕС вряд ли будет принято предложение Европейской Комиссии о конфискации доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины, ведь против такого решения выступает Венгрия. Об этом анонимно рассказал высокопоставленный европейский дипломат для DW.

Он отметил, что большинство стран-членов ЕС понимает, что конфискованные деньги должны пойти на закупку вооружения и снарядов для ВСУ.

"Сейчас Украина больше всего нуждается в деньгах на оружие, а, к сожалению, не на восстановление. И мы стремимся сделать все, чтобы избежать дальнейших разрушений в Украине", - отметил дипломат.

Известно, что Еврокомиссия предложила, что 90% доходов от замороженных российских активов должны быть использованы на закупку вооружения для Украины, но дипломат отметил, что Венгрия настаивает на том, что "эти деньги должны пойти на что угодно, но не на оружие для украинцев".

Дипломат отметил, что следующим "спорным вопросом" во время саммита станет дискуссия о расширении Европейского Союза, ведь в декабре прошлого года лидеры Евросоюза приняли открытие переговоров о вступлении Украины и Молдовы.

Однако для того, чтобы они начались, страны-члены ЕС должны одобрить переговорную рамку, которую представила Еврокомиссия и провести межправительственную конференцию, которая является специальным органом, который будет вести эти переговоры. Такие решения должны единогласно поддержать все 27 членов ЕС. Но, по мнению собеседника издания, есть большая вероятность того, что эти решения не будут приняты во время этого саммита.

"Есть страны-члены, которые выступают против того, чтобы открытие переговоров с Украиной и Молдовой начались при бельгийском председательстве в ЕС", - отметил он, не уточнив о каких именно странах идет речь.

Кроме того, дипломат добавил, что "для самого венгерского председательства будет лучше, если вопрос переговоров о вступлении Украины и Молдовы решится в июне".

Когда у него спросили, рассматривают ли лидеры Евросоюза возможность забрать у Венгрии право председательствовать в ЕС из-за несоблюдения принципов европейских ценностей, политик отметил, что "сейчас это не является предметом дискуссии".

"До февраля мы говорили об этом (1 февраля специальный саммит ЕС единогласно поддержал предоставление Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи, против чего возражала Венгрия. - Ред.). Однако сейчас об этом речь не идет. Венгрия будет председательствовать в ЕС", - заверил европейский дипломат.

Замороженные активы РФ: что известно

Ранее вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сделал заявление о замороженных активах РФ. По его словам, сверхприбыли с обездвиженных активов России будут составлять примерно три миллиарда евро в год.

Также канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал использование активов РФ для финансовой поддержки Киева. По его словам, поддержка Украины в Европе не будет падать.

"Понятно, что Германия, Франция и Польша поддерживают Украину, но также понятно, что страны не воюют с Россией", - подчеркнул Шольц.

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